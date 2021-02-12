Fenerbahçe'de Lemos'a ceza geliyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Mauricio Lemos, takımı yakmaya devam ediyor.



Yaptığı hatalar nedeniyle formayı kaybeden Lemos, Başakşehir karşısında bulduğu şansı eline yüzüne bulaştırdı.



Henüz 42. dakikada direkt kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu sabırları taşırdı.



Yönetimin, teknik heyetten Lemos ile ilgili rapor istediği ve Uruguaylı stopere ağır bir ceza verilmesinin planlandığı öğrenildi.



