Fenerbahçe'de Lemos için kulüp aranıyor

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de, gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde gönderilecek isimler de netleşiyor. Fenerbahçe'nin istediği verimi alamadığı Lemos'la yollar ayrılacak..

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Fenerbahçe'de Lemos için kulüp aranıyor
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24 Mart 2021 14:23
Mauricio Lemos Merladet
Mauricio Lemos Merladet
Fenerbahçe
Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergilemekten uzak kalan ve pazar gecesi oynanan Beşiktaş derbisinde de kadroya alınmayan Uruguaylı stoper Lemos gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Lemos'a hem Avrupa hem de Süper Lig'den kulüp bakıldığı öğrenildi.

25 yaşındaki stoper, sezon başında Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



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