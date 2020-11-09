Fenerbahçe'de kulübede yangın var: Mert Hakan, Novak, Sangare!

Süper Lig'de ilk 7 haftada iyi bir hava yakalayarak yenilmeden 17 puan toplayan Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı keyifleri kaçırdı.



Sezon başında 18 transferle geniş bir kadro kuran sarı-lacivertliler, özellikle Konyaspor önündeki değişiklikler ve hamlelerle soru işaretleri yarattı.



Geçen sezon Süper Lig'de yıldızlaşan isimlerin bu sezon ilk 8 haftada yedek kulübesinden çıkaması ve son maçta süre dahi alamamaları eleştiri konusu oldu.



Kadıköy'de 2-0 kaybedilen Konyaspor mücadelesinde yedek başlayan Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu isimleri göze çarptı.



Geçen sezon Alanyaspor'da ligde 22 golle krallıkta 2. sırada yer alan Cisse, Sivasspor'da 34 haftanın 32'sinde oynayıp 6 gol, 4 asistle yıldızlaşan Mert Hakan, 30 maçta 7 golle ligin en skorer savunmacısı olan Novak ve Antalyaspor'da iken milli takıma yükselen Nazım Sangare, Fenerbahçe'de şu an için ilk 11'i zorlayamıyor.



KONYA MAÇINDA SÜRE BİLE ALAMADILAR



Konyaspor maçında da Mert Hakan, Novak ve Sangare 3'lüsü süre dahi alamadı. Cisse de 58. dakikada oyuna dahil oldu.



Öte yandan geçen sezonun bilhassa son sürecinde ve bu sezon kamp döneminde en çok konuşulan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu da düzenli 11 şansı bulamadı, önceki akşam da 69'da oyuna girdi.



Kasımpaşa'dan transfer edilen ve geçen sezon 12 golle dikkat çeken Mame Thiam'a da Konya maçında 45 dakika sabredildi.



Madalyonun diğer yüzünde ise 4 haftadır suskun ve formsuz gözüken Samatta 69 dakika oynarken, Konyaspor önünde 7 top kaybıyla vasatın altında kalıp yenilen 2 golde de topu kaptıran Enner Valencia 85 dakika süre aldı.



KENARDA KALDILAR



Sezonun flaş transferlerinden sayılan Papiss Cisse, Mert Hakan, Novak ve Nazım Sangare henüz istedikleri süreyi alamadı. Ferdi Kadıoğlu da düzenli şekilde beklendiği gibi 11'e adını yazdıramadı.



Cisse ve Nazım 4. haftada Karagümrük maçında takıma katıldı. Mert Hakan ve Novak da sezon başı sakatlıklarının etkisiyle kenarda kaldı.



Mert Hakan 6 maçta 92 dakika süre alırken, hiç 11'de çıkmadı. Novak da 11'de yer almayıp, 2 maçta sadece 40 dakika oynayabildi.



Ferdi formsuzluk ve sakatlıkların etkisiyle 5 karşılaşmada 200 dakika oynadı. Son 4 haftadır takımla olan Cisse, 5 maçta 130 dakika oynadı ve hiç ilk 11'e yazılmadı.



Senegalli yıldız 1 gollük katkı verdi. Nazım da bir kez Göztepe maçında ilk 11'de yer aldı, 90 dakika oynadı.



