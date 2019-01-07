Fenerbahçe'de Kudret Oben'e profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, orta saha oyuncusunun imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı ifade edildi.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, orta saha oyuncusunun imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın