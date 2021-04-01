TAM KADROYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

F.Bahçe'de milli arada test sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcunun karantina süreleri bugün doluyor. Bu oyuncuların bugün veya yarın yeniden teste gireceği belirtildi.Negatif sonuç alınması halinde söz konusu isimlerden 4'ü antrenmana çıkabilecek. Ancak pozitif olan 1 futbolcu, sakatlığı da bulunduğu için Denizlispor maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de maçın pazartesi olması dolayısıyla milli takımlardan dönen oyunculara birer günlük izin verildi.Herkes döndükten ve tüm testler negatif çıktıktan sonra sarı-lacivertliler yarın tüm takım halinde antrenman yapabilecek. Böylelikle Emre Belözoğlu, bilinen eksikler dışında hemen hemen tam kadroyla Fenerbahçe kariyerine başlamış olacak.