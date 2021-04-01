Fenerbahçe'de kritik koronavirüs günü!

Karantina süreleri bugün dolan 5 oyuncudan 4'ü, testleri negatif çıkması halinde pazartesi günü forma giyebilecek. 1'i ise sakatlığı bulunduğu için oynayamayacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik koronavirüs günü!
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01 Nisan 2021 10:28
F.Bahçe'de milli arada test sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcunun karantina süreleri bugün doluyor. Bu oyuncuların bugün veya yarın yeniden teste gireceği belirtildi.

Negatif sonuç alınması halinde söz konusu isimlerden 4'ü antrenmana çıkabilecek. Ancak pozitif olan 1 futbolcu, sakatlığı da bulunduğu için Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

TAM KADROYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de maçın pazartesi olması dolayısıyla milli takımlardan dönen oyunculara birer günlük izin verildi.

Herkes döndükten ve tüm testler negatif çıktıktan sonra sarı-lacivertliler yarın tüm takım halinde antrenman yapabilecek. Böylelikle Emre Belözoğlu, bilinen eksikler dışında hemen hemen tam kadroyla Fenerbahçe kariyerine başlamış olacak. 

 


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