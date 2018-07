Fenerbahçe'de kritik Bas Dost zirvesi!

İLGİLİ VİDEO

Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyenadım adım imzaya yaklaşıyor... Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü ile prensipte anlaşan ancat mali konulardaki pürüzleri aşamayan Sarı-Lacivertliler'in menajer Jürgen Werner ile yaptığı son görüşme olumlu geçti.İmza parası ve menajer ücreti konusunda ortaya çıkan fark azalınca Werner İstanbul'a davet edildi. Menajer Werner'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi bekleniyor.Jurgen Werner'in hem ekonomik şartları masaya yatıracağı hem de tesisler, stat ve şehri gezeceği öğrenildi. Yapılacak kritik görüşmenin ayrıntıları da şu an tatilde olan Bas Dost'a aktarılacak.Eğer her şey yolunda giderse Hollandalı forvetle 4 yıllık ön protokol yapılacak. Şu an Sporting Lizbon ile FIFA'lık olan Bas Dost konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor.