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Fenerbahçe'de kritik Bas Dost zirvesi!

Bas Dost'un menajeri Jürgen Werner'le yapılan zirvede imza parası konusundaki makas iyice azaldı... Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek olan Werner'le anlaşma sağlanırsa imza atılacak.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de kritik Bas Dost zirvesi!
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07 Temmuz 2018 07:44
Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'de Bas Dost adım adım imzaya yaklaşıyor... Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü ile prensipte anlaşan ancat mali konulardaki pürüzleri aşamayan Sarı-Lacivertliler'in menajer Jürgen Werner ile yaptığı son görüşme olumlu geçti.

OLUMLU GELİŞMELER VAR

İmza parası ve menajer ücreti konusunda ortaya çıkan fark azalınca Werner İstanbul'a davet edildi. Menajer Werner'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi bekleniyor.

ŞEHRİ VE TESİSLERİ GEZECEK

Jurgen Werner'in hem ekonomik şartları masaya yatıracağı hem de tesisler, stat ve şehri gezeceği öğrenildi. Yapılacak kritik görüşmenin ayrıntıları da şu an tatilde olan Bas Dost'a aktarılacak.

ÖN PROTOKOL İMZALANACAK

Eğer her şey yolunda giderse Hollandalı forvetle 4 yıllık ön protokol yapılacak. Şu an Sporting Lizbon ile FIFA'lık olan Bas Dost konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor.



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