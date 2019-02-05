ŞAMPİYONLUK ORANI DÜŞTÜ



KOCAMAN GEÇEN SEZON BAŞARDI

KOCAMAN GEÇEN SEZON BAŞARDI

İŞTE O SERİ

Ligde üst üste alınan iki galibiyetle keyiflerin yerine geldiği Fenerbahçe'de hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.Alt sıralardan kurtularak rahatlayan sarı-lacivertli ekipte yeni hedef öncelikle ilk 4'e girmek olarak belirlendi. Bunun için önümüzdeki 8 haftalık periyot kritik önem taşıyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir derbilerinin de yer aldığı, Galatasaray maçı ile son bulacak seride alınacak skorlar, takımın ligde bu sezonki yerini de büyük oranda belirleyecek. Bu süreçte 15 puanın altında kalınması halinde 2018-19 Fenerbahçe tarihine 'kayıp sezon' olarak yazılacak. 18-20 puan bandına ulaşılırsa, Avrupa kupalarına katılma şansı doğacak. 8'de 8 yapılması durumunda ise rakiplerin de alacağı skorlara göre Şampiyonlar Ligi ihtimali belirecek. Ersun Yanal'ın 'İkinci yarının lideri olacağız' hedefi de yakalanabilecek. Teknik heyet, oyuncuları da bu hedef doğrultusunda motive ediyor.Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İkinci yarı öncesi 1'e 200 veren Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı üst üste aldığı iki galibiyetle 1'e 90'a düştü.Favori ise yine Medipol Başakşehir... En yakın takipçisi Galatasaray ile farkı 8'e çıkaran İstanbul ekibinin oranı da 1.65'ten 1.35'e indirildi. Galatasaray'ın oranı 3.90'dan 4.00'e, Beşiktaş'ınki ise 5.50'den 11'e yükseldi. Oranın düşmesi şampiyonluk ihtimalinin artması anlamına geliyor.Kanarya, geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ligde son 8 maçını kazanarak 24 puan toplamıştı. Bu seriyle Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ı geçip sezonu ikinci bitirerek, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.Kanarya, geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ligde son 8 maçını kazanarak 24 puan toplamıştı. Bu seriyle Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ı geçip sezonu ikinci bitirerek, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.KAYSERI (D)KONYASPORBEŞIKTAŞ (D)Ç. RIZESPORBAŞAKŞEHIR (D)SIVASSPORMKE ANKARAGÜCÜ (D)GALATASARAYTırmanışa geçen Fenerbahçe'nin gol oranları da artışta... Son 3 maçta 6 gol atan sarı-lacivertli ekip maç başına 2 gol ortalaması yakaladı. Girilen pozisyon sayısı da arttı. Kale ise Göztepe maçında ligde bu sezon 6. kez kapandı.