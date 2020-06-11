Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif
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11 Haziran 2020 13:05
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.

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