Fenerbahçe'de koronavirüs sayısı 3'e yükseldi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Haberturk
Fenerbahçe'de koronavirüs sayısı 3'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2020 12:32
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs koronavirüs salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için