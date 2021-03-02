Fenerbahçe'de koronavirüs

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de koronavirüs
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02 Mart 2021 17:22
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun yanı sıra bir sporcunun da temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu 2 voleybolcunun yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.



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