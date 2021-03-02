Fenerbahçe'de koronavirüs

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun yanı sıra bir sporcunun da temaslı olduğu belirtildi.



Açıklamada, bu 2 voleybolcunun yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.



