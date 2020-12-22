Fenerbahçe'de korkutan savunma

Fenerbahçe'de savunmadaki sıkıntılar net olarak göze çarpıyor. Marcel Tisserand'ın son 2 maçta 2 penaltı yaptırması ve arka arkaya 3 lig maçında penaltı çalınması ilk öne çıkan rakam oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de korkutan savunma
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22 Aralık 2020 09:04
Süper Lig'de son 6 haftada 4 kez yenilen Fenerbahçe'de istatistikler endişe uyandırıyor. Özellikle savunmadaki sıkıntılar net olarak göze çarpıyor.

Marcel Tisserand'ın son 2 maçta 2 penaltı yaptırması ve arka arkaya 3 lig maçında penaltı çalınması ilk öne çıkan rakam oldu.

Bununla beraber son 6 maçta Fenerbahçe tam 13 gol yedi. Bu süreçte sadece Denizlispor deplasmanında kalesini kapatan Fenerbahçe'de o maçta da kaleci Altay penaltı kurtarmıştı. Özellikle son 2 haftada Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarında 3'er gol yenmesi, Beşiktaş derbisinde de 10 kişilik rakibin 4 gol atması kötü veriler olarak kabul ediliyor. 6 haftada 13 gol yiyip, 11 gol atan sarı-lacivertliler, eksi 2'lik de bir averaj gördü, 12 puan yitirdi. Savunma hattında istikrarı olmayan Fenerbahçe son 6 haftada Serdar-Tisserand, Lemos-Tisserand, Sadık-Tisserand ve Tisserand-Gustavo tandemlerini kullandı. Ocak ayında stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de bu durum artık ihtiyaç halini aldı.





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