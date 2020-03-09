Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 8 eksik

Fenerbahçe'de 8 futbolcu cezası ve sakatlığı sebebiyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 8 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2020 12:45
Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Fenerbahçe'de 8 futbolcu Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Cezalı Ozan, Serdar, Tolgay ve Altay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık da görev yapamayacak.

Kale, savunma, orta saha ve hücum hattında yer alan bu isimlerin yokluğu sarı-lacivertli takımın kadro kurmasını zorlaştırıyor.

Zaten sıkıntılı bir sürecin içinde olan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanı öncesi ideal 11 çıkarmakta zorlanıyor. Ayrıca yedek kulübesi de oldukça zayıfladı. Bu da teknik ekibin maç içinde hamle yapmasını engelleyecek.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için