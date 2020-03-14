- Maç seyircisiz oynanacak

- Fenerbahçe'de eksik çok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı.Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sürenve, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönenve'in ise maç eksikliği bulunuyor.da şüpheli isimler arasında yer alıyor. Dirar'ın ağrıları nedeniyle oynaması beklenmiyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor.Fenerbahçe'de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısıile sarı kart cezalılarıve kaleci, Konya'da kadroda yer alamayacak.Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.