Fenerbahçe'de Konya maçına bambaşka kadro

Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in cezalı olduğu sarı lacivertlilerde, Alman yıldız Max Kruse'nin yanı sıra Altay Bayındır'ın da sakatlığı Fenerbahçe teknik heyetinde moralleri bozdu.

Fenerbahçe'de Konya maçına bambaşka kadro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2020 09:45
Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Harun Tekin ise Konya maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek. 

Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan Erten Ersu'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum sonrasında F.Bahçe, cumartesi günü deplasmandaki Konya maçına farklı kadroyla çıkacak.

Sarı lacivertlilerde Max Kruse ve Altay sakat. Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı durumda bulunuyor.

Sakatlıktan dönen ve takımla çalışan Falette ve Dirar'ın forma giymesi beklenirken, sakatığı bitmesine rağmen maç eksiği bulunan Rodrigues'in maçın ikinci yarısında görev yapması tahmin ediliyor.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için