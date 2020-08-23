Fenerbahçe'de Kongolo pazarlığı

Transferde şu an için asıl önceliği stoper olan Kanarya, Huddersfield'den Terence Kongolo için kulübünden artık kesin bir yanıt bekliyor. Diğer taraftan da Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand için Alman kulübünün yetkilileriyle pazarlıklara başlandığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Kongolo pazarlığı
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23 Ağustos 2020 12:14
Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe'nin, forvet transferinden önce ilk yapmak istediği şey, savunmaya iyi bir adam almak. Teknik direktör Erol Bulut'un, bu konuda yönetimden hızlı davranılması konusunda talepte bulunduğu öğrenildi. Listeye Alanyaspor'dan Caulker ve Las Palmas'tan Lemos'tan sonra giren Terence Kongolo konusunda kulübü Huddersfield'le görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

İngiltere Championship'te geçen sezonun devre arasında Fulham'a kiralanan Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi İngilizler'e gönderildi. Kanarya, Ada'dan 26 yaşındaki futbolcu için kesin bir cevap gelmesini bekliyor.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Teklif kabul edilirse, oyuncuyla anlaşıldığı ve Hollandalı stoperin detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade ediliyor. Savunma için gündeme gelen bir diğer oyuncunun da Marcel Tisserand olduğu öne sürüldü. Wolfsburg'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Tisserand için Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle görüştüğü haberleri basında yer aldı.

Geçen sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Kongolu savunmacı, 1.90 cm boyuyla hava toplarında da oldukça etkili bir isim.

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