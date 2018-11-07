Fenerbahçe'de Koeman'ın kaderi iki maça bağlı

'de Phillip Cocu dönemi, 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından sona erdi. Yönetim takımı geçici olarak, Cocu'nun yardımcısı'a emanet etti. Hollandalı çalıştırıcıyla yola ne kadar devam edileceği merakla bekleniyor. Koeman, 2-2 biten Galatasaray derbisinin ardından bu konuda yöneltilen bir soruya, "Bunu sadece başkanımız bilebilir" yanıtını verdi. Yönetim sonunda teknik direktör konusunda izlenecek bir yol haritası belirledi.Sarı-Lacivertliler'de ilk olarak yarınki Anderlecht maçı ile hafta sonu ligde oynanacak Alanyaspor karşılaşmalarının sonuçları beklenecek. Eğer Erwin Koeman, bu iki mücadeleden galibiyetle ayrılırsa ciddi bir kredi elde etmiş olacak. Yönetim, en azından sezonun ilk yarısı bitene kadar Hollandalı hocayla yola devam edip, devre arasında teknik direktör konusunda nihai kararını verecek.Erwin Koeman'lı Fenerbahçe eğer Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında kayıp yaşarsa yönetim, milli arada teknik adam operasyonunu sonuçlandıracak. Sarı-Lacivertliler, 25 Kasım'daki Trabzon deplasmanına yeni hocasıyla çıkacak.