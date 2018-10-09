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Fenerbahçe'de kıyasıya Cocu pazarlığı!

3 gündür İstanbul'da bulunan Cocu'nun menajeri Rob Jansen sözleşme feshi için Fenerbahçe yönetiminden 3 milyon euro istiyor. F.Bahçe, '1.2 milyon euroyu al git' teklifiyle yanıt veriyor. Görüşmelerin bu hafta sonlanması bekleniyor.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de kıyasıya Cocu pazarlığı!
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09 Ekim 2018 06:18
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de, yönetim milli arada Hollandalı teknik adamla ayrılmanın yollarını arıyor.

Taraftarları tarafından istifaya davet edilen Cocu ise Başakşehir karşılaşması sonrası 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' diyerek Sarı-Lacivertli yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı. 3 gündür İstanbul'da bulunan Phillip Cocu'un menajeri Rob Jansen ile yapılan pazarlıklar ise kıyasıya sürüyor.

KESİNLİKLE TAVİZ VERMİYOR

Yapılan pazarlıkta kesinlikle taviz vermeyen Rob Jansen'in Cocu'nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık Sarı-Lacivertli yönetimden 3 milyon euro istiyor. Sarı-Lacivertliler ise '1.2 milyon euro'yu al git' önerisinde bulunuyor. Yapılan pazarlıkların bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor. Cocu, Haziran ayında F.Bahçe'ye 3 yıllık imza atmıştı. Başkan Ali Koç, Cocu'nun maaşı ile ilgili "Hocamızın bizden aldığı maaş PSV'den aldığı maaşın 4-5 misli değil, 3 misli bile değil" ifadelerini kullanmıştı.

3 TEKNİK ADAMA PARA ÖDENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, Hollanda çalıştırıcının takımdan gönderilmesi halinde Aykut Kocaman, Pereira ve Cocu'nun yanı sıra, yeni gelecek hocaya da maaş ödeyecek. Yönetim, eski teknik direktörlerden Pereira ve Kocaman'ın hala maaşını ödüyor. Cocu'nun görevine son verilmesi halinde Hollandalı çalıştırıcı sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek. Sarı-Lacivertliler bunun yanında sözleşmeleri devam ederken görevlerine son verdiği Aykut Kocaman'a 1,5 milyon dolar, Vitor Pereira'ya ise 2,3 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik adamın ödemeleri uzun süredir devam ediyordu.



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