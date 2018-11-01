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Fenerbahçe'de kısa dönem Riekerink modeli

Bir süre Koeman ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, sonuçlar başarılı olursa Hollandalı çalıştırıcıyı sezon sonuna dek takımın başında tutacak. Yabancı hoca ve Ersun Yanal formülleri şu an düşünülmüyor.

Kaynak: Hürriyet
Fenerbahçe'de kısa dönem Riekerink modeli
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01 Kasım 2018 05:34
Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktörlük konusunda yönetim kurulunun düşünceleri yavaş yavaş netleşiyor. Bu konuda birçok alternatif üreten sarı lacivertlilerde gündeme gelen formüllerden biri G.Saray'ın 2016'da uyguladığı Riekerink modeli.

Dönemin sarı kırmızılı yönetimi, esasında altyapı için getirdiği Hollandalı antrenörü, önce 'geçici' olarak teknik direktörlük koltuğuna oturtmuş, daha sonra takımın başarılı sonuçlar alması ve camianın da kabul etmesi üzerine 'kalıcı' olarak sözleşme imzalamıştı.

Koeman 4 kulüp, 1 milli takım çalıştırdı

Hürriyet gazetesinin haberine göre;Erwin Koeman ile bir süre devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, takımın göstereceği performansa göre sezonu bu hocayla da tamamlayabilir. Olumsuz bir durum olursa ilerleyen haftalarda yeni bir çözüm düşünülecek. Ancak ağır basan düşünce; şu aşamada bir teknik adamla uzun vadeli sözleşme yapmamak.

Fenerbahçe yönetimini bu formüle yönelten en önemli sebep 57 yaşındaki Koeman'ın daha önce Hollanda'da RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Eindhoven, FC Utrecht kulüpleri ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmış olması.

Gönüllerde Abdullah Avcı var ama..

Fenerbahçe yönetimi 2 önemli nedenden dolayı yeni bir yabancı teknik direktör getirmeye soğuk bakıyor. Birincisi, önemli teknik adamların çoğunun şu aşamada takım çalıştırıyor olması. Sezon sonu bu isimlerin birçoğu boşa çıkacak. İkincisi ise, Cocu örneğinde olduğu gibi, Türkiye'yi hiç tanımayan yabancıların adaptasyon sorunu yaşaması.

Çok üst düzey bir teknik adam olmadıktan sonra yabancı bir hocanın gelmesi çok zor. Yönetimin gündemindeki yerli hocalar içinde en çok konuşulan isim Abdullah Avcı. Medipol Başakşehir'de yıllardır istikrarlı bir grafik çizen Avcı'nın sözleşmesi sezon sonu biteceği için, başarılı hocanın gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi düşünülüyor.

O kampanyalarda Yanal'ın payı var mı

Fenebrahçe'de taraftarların önemli bir bölümü sosyal medyada hemen her gün Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için kampanya yürütüp imza topluyor, Twitter'da 'hashtag'ler açıyor. Göreve geldiği günden bu yana taraftarların taleplerini dinleyen başkan Ali Koç bu kez kulaklarını tıkamış durumda.

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