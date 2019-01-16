Fenerbahçe'de kış sert geçecek

Süper Lig'de 17. sıraya demir atan ve yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ikinci yarıda 3 kulvardaki mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe'de zorlu maratonu başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçıyla düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, Ocak ve Şubat aylarında 2'si Avrupa, Ümraniye'yi eleyip çeyrek finale kalması halinde 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 43 günde toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. Yani ortalama 3.5 günde bir maç oynayacak.
17 Ocak
Ümraniye (d) (Türkiye Kupası)
21 Ocak
Bursaspor (d)
24 Ocak
Ümraniye (Türkiye Kupası)
28 Ocak
E.Y.Malatyaspor
1 Şubat
Göztepe
5-7 Şubat
Kupa çeyrek final ilk maç
10 Şubat
Kayserispor (d)
12 Şubat
Zenit (Avrupa Ligi)
17 Şubat
A.Konyaspor
21 Şubat
Zenit (d) (Avrupa Ligi)
24 Şubat
Beşiktaş (d)
26-28 Şubat Kupa çeyrek final rövanş
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçıyla düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, Ocak ve Şubat aylarında 2'si Avrupa, Ümraniye'yi eleyip çeyrek finale kalması halinde 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 43 günde toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. Yani ortalama 3.5 günde bir maç oynayacak.
17 Ocak
Ümraniye (d) (Türkiye Kupası)
21 Ocak
Bursaspor (d)
24 Ocak
Ümraniye (Türkiye Kupası)
28 Ocak
E.Y.Malatyaspor
1 Şubat
Göztepe
5-7 Şubat
Kupa çeyrek final ilk maç
10 Şubat
Kayserispor (d)
12 Şubat
Zenit (Avrupa Ligi)
17 Şubat
A.Konyaspor
21 Şubat
Zenit (d) (Avrupa Ligi)
24 Şubat
Beşiktaş (d)
26-28 Şubat Kupa çeyrek final rövanş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın