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Fenerbahçe'de kış sert geçecek

Fenerbahçe zorlu maratonun startını Ümraniye maçıyla verecek. 43 günde en az 10 karşılaşma var

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de kış sert geçecek
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16 Ocak 2019 09:04
Süper Lig'de 17. sıraya demir atan ve yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ikinci yarıda 3 kulvardaki mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe'de zorlu maratonu başlıyor.


Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçıyla düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, Ocak ve Şubat aylarında 2'si Avrupa, Ümraniye'yi eleyip çeyrek finale kalması halinde 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 43 günde toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. Yani ortalama 3.5 günde bir maç oynayacak.

17 Ocak
Ümraniye (d) (Türkiye Kupası)

21 Ocak
Bursaspor (d)

24 Ocak
Ümraniye (Türkiye Kupası)

28 Ocak
E.Y.Malatyaspor

1 Şubat
Göztepe

5-7 Şubat
Kupa çeyrek final ilk maç

10 Şubat
Kayserispor (d)

12 Şubat
Zenit (Avrupa Ligi)

17 Şubat
A.Konyaspor

21 Şubat
Zenit (d) (Avrupa Ligi)

24 Şubat
Beşiktaş (d)

26-28 Şubat Kupa çeyrek final rövanş

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