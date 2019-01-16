Fenerbahçe'de kış sert geçecek

Süper Lig'de 17. sıraya demir atan ve yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ikinci yarıda 3 kulvardaki mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe'de zorlu maratonu başlıyor.Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçıyla düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, Ocak ve Şubat aylarında 2'si Avrupa, Ümraniye'yi eleyip çeyrek finale kalması halinde 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 43 günde toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. Yani ortalama 3.5 günde bir maç oynayacak.17 OcakÜmraniye (d) (Türkiye Kupası)21 OcakBursaspor (d)24 OcakÜmraniye (Türkiye Kupası)28 OcakE.Y.Malatyaspor1 ŞubatGöztepe5-7 ŞubatKupa çeyrek final ilk maç10 ŞubatKayserispor (d)12 ŞubatZenit (Avrupa Ligi)17 ŞubatA.Konyaspor21 ŞubatZenit (d) (Avrupa Ligi)24 ŞubatBeşiktaş (d)26-28 Şubat Kupa çeyrek final rövanş