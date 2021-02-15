Fenerbahçe'de kiralıklardan dikkat çeken performans

Üst üste Galatasaray ve Medipol Başakşehir mağlubiyetleri yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek moral depoladı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca kiralık giden oyuncular da yüzleri güldürüyor. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de kiralıklardan dikkat çeken performans
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15 Şubat 2021 11:29
Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde, hem sezon başında hem de devre arasında birçok dikkat çeken transfer yapılmıştı. Bu transferlerin ardından ise bazı isimler takımdan kiralık olarak gönderilmişti.

Fenerbahçe'nin kiraya gönderdiği yabancı oyuncular performanslarıyla göz dolduruyor.

MICHAEL FREY

Sarı-lacivertli takımın 2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

ALLAHYAR SAYYADMANESH

Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu Allahyar ise Ukrayna ekibi Zorya'da 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

MIHA ZAJC

Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Sloven futbolcu Miha Zajc ise takımında şans bulduğu 19 maçta 1 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı.

 

 



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