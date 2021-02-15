Fenerbahçe'de kiralıklardan dikkat çeken performans

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam ediyor.



Sarı-lacivertlilerde, hem sezon başında hem de devre arasında birçok dikkat çeken transfer yapılmıştı. Bu transferlerin ardından ise bazı isimler takımdan kiralık olarak gönderilmişti.



Fenerbahçe'nin kiraya gönderdiği yabancı oyuncular performanslarıyla göz dolduruyor.



MICHAEL FREY



Sarı-lacivertli takımın 2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaptı.



ALLAHYAR SAYYADMANESH



Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu Allahyar ise Ukrayna ekibi Zorya'da 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



MIHA ZAJC



Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Sloven futbolcu Miha Zajc ise takımında şans bulduğu 19 maçta 1 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı.











