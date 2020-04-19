Fenerbahçe'de kiralık transfer üçüncü planda

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerinde kiralama formülünü üçüncü sıraya alacak.Geçen sezon kiralık olarak birçok isim transfer edilmiş ancak istenen verim sağlanamamıştı. Slimani, Benzia, Ayew, Moses gibi isimler hayal kırıklığı yaratmıştı. Oyuncuların kiralama ücretleri düşük olsa da, yüksek maaşları sarı-lacivertlileri sıkıntıya sokmuştu.Kiralık futbolcular, işler kötü gittiğinde kendini riske atmıyor, takımın bir parçası olarak görmüyordu. Bu sezon da Garry Rodrigues kiralandı ama o da bitirici noktalarda zayıf kaldı.Dolayısıyla yönetim, bonservissiz oyuncu transferi, takas formülü gibi seçenekleri daha önde tutuyor. Eğer bu formüller işe yaramazsa kiralama seçeneği düşünülecek.