Fenerbahçe'de kim kalsın, kim gitsin?

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'de futbolcular da hedef tahtasına oturdu. Sizce kim kalsın, kim gitsin?

, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de kim kalsın, kim gitsin?
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09 Mayıs 2020 12:15
Bu sezonu da hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları da şimdiden yapılmaya başlandı. Başarısızlığın ardından birçok faktörün yanısıra futbolcular da hedef tahtasına oturdu. Sizce kim kalsın, kim gitsin?

 
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