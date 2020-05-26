Fenerbahçe'de kim gitsin, kim kalsın?

Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de 10 isimle ilgili sorularımız var.

Fenerbahçe'de kim gitsin, kim kalsın?
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26 Mayıs 2020 10:49
Süper Lig'de ilk yarıda şampiyonluk favorilerinden gösterilen ancak ikinci yarıdaki düşüle potadan uzaklaşan Fenerbahçe'de performansı tartışmalı olan 10 isimle ilgili bir oylamamız var.


 
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