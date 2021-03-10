Fenerbahçe'de kilit adam: Mert Hakan

Fenerbahçe'de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan Yandaş beklentilere yanıt verdi.

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de kilit adam: Mert Hakan
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10 Mart 2021 07:55
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan Yandaş en sonunda bekleneni vermeye başladı

Özellikle galip gelinen Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında takımın önde yaptığı baskıda büyük rol oynanan 26 yaşındaki futbolcu müthiş enerjisi ile dikkat çekti. Antalyaspor maçını cezası nedeniyle kaçıran Mert Hakan, bilhassa son 2 deplasmanda gelen 6 puanda başrol oynayan isimlerden biri oldu, alkışı kaptı.

Belözoğlu çok güveniyor

Konyaspor deplasmanında adeta iki kişilik oynayan Mert Hakan, orta saha rekabetinde Ozan Tufan ve İrfan Can'dan formayı almış durumda. Sivasspor'daki başarılı günlerine geri dönüş sinyalleri veren yıldız isim herkesi memnun etti.

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun en çok güvendiği ve destek verdiği isimlerden biri olan Mert Hakan sonunda takımdaki rolünü buldu. Genç oyuncu tek başına orta sahanın enerji yükünü çekti.



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