Fenerbahçe'de kilit adam Caner

Fenerbahçe'de bu sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Denizlispor galibiyetinin kilit isimlerinden oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kilit adam Caner
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07 Nisan 2021 09:48
Caner Erkin
Caner Erkin
Fenerbahçe
Her sezon en çok konuşulan isimlerden olan Caner Erkin, Denizlispor maçında Fenerbahçe için önemini bir kez daha gösterdi.

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu sezon kadro dışı da bırakılan yıldız futbolcu, Denizlispor maçında tam 121 kez topla buluştu. Samatta'nın golünde kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, yüzde 83 pas isabetiyle oynarken, 6'sı isabetli 19 orta yaptı. 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazanan 32 yaşındaki futbolu, galibiyetin kilit isimlerinden oldu.

Bu sezon 25 lig maçında forma giyen Caner Erkin, toplam 8 asist yaptı.  

 
 


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