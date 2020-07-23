Fenerbahçe'de Khouma Babacar sürprizi!

Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Khouma Babacar sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2020 09:47
Golcü transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim radara takıldı.

Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.

Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Daha önce Fiorentina ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için