Fenerbahçe'de Khouma Babacar sürprizi!

Golcü transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim radara takıldı.



Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.



Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.



GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR



Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.



Daha önce Fiorentina ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.







