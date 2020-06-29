Fenerbahçe'de Kenan için teklif kararı ve Kaan planı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kenan Karaman'ın takımı Bundesliga'ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak.

Haber; Takvim
Fenerbahçe'de Kenan için teklif kararı ve Kaan planı
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29 Haziran 2020 09:03
Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.

FENER ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.

2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Kenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Düsseldorf'tan Kenan'ı isteyen F.Bahçe, aynı takımdan Kaan Ayhan için de nabız yoklayacak. 



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