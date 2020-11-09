Fenerbahçe'de kayıp aranıyor: Mbwana Ally Samatta

Fenerbahçe'de Aston Villa'dan transfer edilen Mbwana Ally Samatta'nın performansı şaşkınlık yarattı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kayıp aranıyor: Mbwana Ally Samatta
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09 Kasım 2020 08:44
Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a yenilmesi birçok oyuncunun da eleştirilmesine sebep oldu...

O isimlerin başında da Mbwana Samatta geliyor... İlk maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol atan Tanzanyalı son 4 mücadele ağları sarsamadı. Samatta'nın pozisyona girememesi de eleştirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, milli takım arasından sonra Samatta ile özel ilgilenerek, Tanzanyalı golcünün performansını arttırmayı hedefliyor.



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