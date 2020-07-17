"DIRAR'I İDMANDAN KOVDU!"

EMRE, DIRAR'A KÜFÜR ETTİ

"HEPİNİZ, O.... Ç..... SUNUZ"

NABIL DIRAR'A CEZA GELEBİLİR

EMRE BELÖZOĞLU GÖNDERECEK Mİ?

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre, yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olanBu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındakidiyerek Emre'ye tepki gösterdi.Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösterenBu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçediye bağırdı.Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor.Gelecek sezon Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun bu yaşananlardan sonra Dirar'ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa Kanarya sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.