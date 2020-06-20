Fenerbahçe'de Kasımpaşa'ya karşı 1 cezalı, 3 sınırda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidiyor.

Haber; AA
Fenerbahçe'de Kasımpaşa'ya karşı 1 cezalı, 3 sınırda
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20 Haziran 2020 14:27
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın (21 Haziran) deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

- Emre Belözoğlu cezalı

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.

Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü. 

- Serdar'ın durumu belirsiz 

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.

Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.

- 3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



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