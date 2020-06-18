Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı alarmı

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve diz ağrısı bulunan Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor. Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz, dizindeki ağrı nedeniyle takımdan ayrı özel programla çalıştı.
Kırmızı kart gören Emre'nin yanı sıra ameliyat olan Max Kruse de takımdaki yerini alamayacak. Ozan Tufan için PFDK'dan çıkacak kararı bekleyen sarı-lacivertli teknik heyet, pazar günkü mücadele öncesi sıkıntıya girdi.
Kırmızı kart gören Emre'nin yanı sıra ameliyat olan Max Kruse de takımdaki yerini alamayacak. Ozan Tufan için PFDK'dan çıkacak kararı bekleyen sarı-lacivertli teknik heyet, pazar günkü mücadele öncesi sıkıntıya girdi.