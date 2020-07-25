Fenerbahçe'de Karagümrük'ten transfer kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna katıyor

Haber; Fanatik
Fenerbahçe'de Karagümrük'ten transfer kararı
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25 Temmuz 2020 11:54
Transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Sarı Lacivertli ekip, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi transfer ediyor.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SOSYAL MEDYA TALEBİ

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.



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