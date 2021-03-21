Fenerbahçe'de kaptanlar toplandı; "Biz bozduk biz yapacağız"

Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de kaptanlar, takımla toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de kaptanlar toplandı; 'Biz bozduk biz yapacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 12:00
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Bugün Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Takım kaptanları Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo liderliğinde Sarı-Lacivertli oyuncular bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

"SORUMLU OLAN BİZLERİZ…"
Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi.

"KALİTE SAHADA GÖSTERİLİR!"
Konuşma yapan bir diğer isim olan Luiz Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.