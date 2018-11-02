Fenerbahçe'de kaptanlar derbi için devrede!

Fenerbahçe'de takımın kaptanları Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçına özel hazırlık yapıyor.TT Stadı'nda sezonun en önemli maçlarından birini Galatasaray'a karşı oynayacak Fenerbahçe'de takımın tecrübeli isimleri Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım takıma liderlik ediyor.Savunmanın da en önemli iki oyuncusu olan Skrtel ile Hasan Ali, zorlu mücadelede takıma öncülük yapacak.Takım içerisinde de Galatasaray deplasmanını en iyi bilen iki isim olarak tecrübeli yıldızlar, teknik heyetin de saha içindeki yardımcıları olacak.