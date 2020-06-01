Fenerbahçe'de kamp Ömer Faruk Beyaz'a yaradı

Fenerbahçe'nin Riva kampında yıldızı parlayan isimlerden biri Ömer Faruk Beyaz oldu. Genç yıldız, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından maç kadrolarına girmeye başlamıştı. 16 yaşındaki futbolcu henüz A takımla sahaya çıkamasa da lige verilen ara onun için büyük şans oldu. Sezon öncesi kampı gibi geçen idmanlarda kendini geliştiren Ömer Faruk, sezonun kalan bölümünde A takımın bir parçası olabileceğini gösterdi.
Yönetim yakın takipte
Sarı-Lacivertliler'in dünkü antrenmanının konukları vardı. Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Kemal Danabaş, idmanı ziyaret etti. 3 isim, satışa çıkartılan Fenerbahçe logolu maskelerle çalışmayı izledi. Ali Koç ve yöneticiler daha sonra teknik ekip ve idari menajer Volkan Ballı'dan kampın gidişiyle alakalı bilgi alıp, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
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Yönetim yakın takipte
Sarı-Lacivertliler'in dünkü antrenmanının konukları vardı. Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Kemal Danabaş, idmanı ziyaret etti. 3 isim, satışa çıkartılan Fenerbahçe logolu maskelerle çalışmayı izledi. Ali Koç ve yöneticiler daha sonra teknik ekip ve idari menajer Volkan Ballı'dan kampın gidişiyle alakalı bilgi alıp, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın