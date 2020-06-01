Fenerbahçe'de kamp Ömer Faruk Beyaz'a yaradı

Fenerbahçe, cumartesi ve pazar günü de izin yapmadan çalışmalarına devam etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de kamp Ömer Faruk Beyaz'a yaradı
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01 Haziran 2020 09:31
Fenerbahçe'nin Riva kampında yıldızı parlayan isimlerden biri Ömer Faruk Beyaz oldu. Genç yıldız, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından maç kadrolarına girmeye başlamıştı. 16 yaşındaki futbolcu henüz A takımla sahaya çıkamasa da lige verilen ara onun için büyük şans oldu. Sezon öncesi kampı gibi geçen idmanlarda kendini geliştiren Ömer Faruk, sezonun kalan bölümünde A takımın bir parçası olabileceğini gösterdi.

Yönetim yakın takipte

Sarı-Lacivertliler'in dünkü antrenmanının konukları vardı. Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Kemal Danabaş, idmanı ziyaret etti. 3 isim, satışa çıkartılan Fenerbahçe logolu maskelerle çalışmayı izledi. Ali Koç ve yöneticiler daha sonra teknik ekip ve idari menajer Volkan Ballı'dan kampın gidişiyle alakalı bilgi alıp, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

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