Fenerbahçe'de kadro konusunda fikir ayrılığı!

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in son toplantısında, sezonun kalan bölümü için bir karar aşamasına gelindi.



İlk düşünce, tecrübeli isimlerle sezonu tamamlayıp, Avrupa kupaları biletini sonuna kadar kovalamak. İkinci düşünce ise Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar gibi gençleri oynatarak, gelecek sezonun yapılanmasını oluşturmak. Son karar henüz verilmedi.



Malatya öncesi nefes aldılar



Sezonun en kritik virajında as oyuncularından birer birer yoksun kalan Fenerbahçe'den sevindirici haberler gelmeye başladı. Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Sarı- Lacivertli ekipte stoper Serdar Aziz iyileşti ve oynayacak duruma geldi. Kaptan Emre Belözoğlu'nun cezasının bitmesi de kadro alternatifi açısından işleri kolaylaştıracak.



