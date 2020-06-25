Fenerbahçe'de kadro konusunda fikir ayrılığı!

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel üçlüsü Yeni Malatyaspor maçı için kadroyu hazırlıyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de kadro konusunda fikir ayrılığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2020 12:24
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in son toplantısında, sezonun kalan bölümü için bir karar aşamasına gelindi.

İlk düşünce, tecrübeli isimlerle sezonu tamamlayıp, Avrupa kupaları biletini sonuna kadar kovalamak. İkinci düşünce ise Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar gibi gençleri oynatarak, gelecek sezonun yapılanmasını oluşturmak. Son karar henüz verilmedi.

Malatya öncesi nefes aldılar

Sezonun en kritik virajında as oyuncularından birer birer yoksun kalan Fenerbahçe'den sevindirici haberler gelmeye başladı. Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Sarı- Lacivertli ekipte stoper Serdar Aziz iyileşti ve oynayacak duruma geldi. Kaptan Emre Belözoğlu'nun cezasının bitmesi de kadro alternatifi açısından işleri kolaylaştıracak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için