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Fenerbahçe'de kadro dışı zararı büyük!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Volkan, Aatif, Dirar ve Kameni takım kadrosuna yer almazken maaşları ödenmeye devam edecek.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de kadro dışı zararı büyük!
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07 Ekim 2018 07:12
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Volkan, Aatif, Dirar ve Kameni takım kadrosuna yer almıyor. Yıllık maaş maliyeti 7-8 milyon euro olan bu isimler, paralarını almaya devam edecek.

Finansal Fair Play çerçevesinde yönetimin, maaş bütçesini de belli bir dengede tutmak zorunda olduğu için bu isimleri devre arasında gönderebileceği de belirtildi.

5 kaleci kadroda

Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'de 5 kaleci takımda bulunuyor. Carlos Kameni ve Erten Ersu mevcut sözleşmeleriyle devam ederken, Volkan Demirel ile sözleşme yenilendi.

Berke Özer ile Harun Tekin de yeni transferler olarak kadroya katıldı. Ancak Kameni, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için görev alma şansı bile bulunmuyor.

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