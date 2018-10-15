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Fenerbahçe'de kadro dışı bedeli 67 milyon TL

Fenerbahçe'de, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatif, Ozan Tufan ve Kameni'ye yıllık 10 milyon Euro (67 milyon TL) ödeniyor. Sarı-Lacivertliler forma reklamından için ise 3 yıl için 14 milyon Euro kazanacak.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de kadro dışı bedeli 67 milyon TL
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15 Ekim 2018 04:11
Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan oyunculara maaş olarak adeta bir servet ödüyor. Kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro (67 milyon TL). Kadro dışı bırakılan Dirar 3 milyon Euro, Aatif, Volkan Demirel ve Ozan Tufan 1.5'ar milyon, Kameni ise yaklaşık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

YÖNETİM DURUMA ÇARE ARIYOR

Durum böyle olunca Fenerbahçe, faydalanamadığı oyuncular için çok yüklü bir külfetin altına girmiş oluyor. Yönetim bu isimlerin bazılarıyla devre arasında yollarını ayırarak tasarruf sağlamayı planlıyor.

FORMA REKLAMI ZOR KARŞILIYOR

Kadro dışı bırakılan oyunculara bu paralar ödenirken Fenerbahçe, forma reklamından alacağı para ise 3 yıllığına 14 milyon Euro. Bu karşılaştırma bile katlanılan maliyetin vehametini gözler önüne seriyor.

CAMİDAN SESLER YÜKSELİYOR!

Mali darboğazdan kurtulmak için başta sponsorlar olmak üzere kaynak arayışı içinde olan Fenerbahçe'de paraların bu şekilde kasadan çıkıyor olması camiada bir çok kesim tarafından da eleştiriliyor.

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