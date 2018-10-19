Çalışanlara ödül

Slimani'yi riske etmeyebilir

Fenerbahçe, milli aranın ardından Sivasspor deplasmanında oynayacağı maçla lige dönüş yapacak. Sarı-Lacivertliler, perşembe günü ise Avrupa Ligi'nde Anderlecht'e konuk olacak. Üstelik birçok futbolcu milli maç yorgunu olacak. Teknik direktör Phillip Cocu, yarın sahaya süreceği 11'i belirlerken bu durumu da göz önünde bulunduracak.Diego Reyes ve Mauricio İsla, milli takımdan en geç dönen isimler oldu. Eljif Elmas, Makedonya formasıyla iki maçta da 90 dakika görev aldı. Cocu'nun bu isimleri dinlendirmesi yüksek ihtimal. Hollandalı teknik adam ayrıca milli arada çok iyi bir şekilde çalışan Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici, Roberto Soldado, Alper Potuk, Mathieu Valbuena gibi isimlere, bu özverilerinin ödülünü vermek istiyor.İslam Slimani, Başakşehir mücadelesinde aldığı darbeyle sakatlanmış ve Cezayir Milli Takım kampına gitse de oynamadan geri dönmüştü. Phillip Cocu, henüz takımla çalışmayan öğrencisini de riske etmeyip, Anderlecht'e saklamayı planlıyor. Bu nedenle Slimani'nin yarın Sivas'taki mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor. Cocu, ileri uçta Michael Frey ile Roberto Soldado ikilisini oynatabilir