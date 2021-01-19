Fenerbahçe'de Kadıköy ruhu geri geldi

Bu sezon evinde 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle 11 puan kaybeden Fenerbahçe ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kadıköy ruhu geri geldi
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19 Ocak 2021 10:05
Bu sezon evinde kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı.

Lige Kadıköy'de Hatay beraberliği ile başlayan sarı-lacivertliler, sonrasında Karagümrük ve Trabzon'u yenmiş, Konya, Beşiktaş ve Yeni Malatya'ya yenilmişti.

Kanarya, Kadıköy'de bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını kazandı. Başakşehir (4-1), Alanya (2-1) ve A.Gücü galibiyetleriyle 9 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe deplasmanda 7 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle 22 puan topladı. Evinde 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 16 puana ulaştı.



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