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Fenerbahçe'de kader haftası!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki zorlu maça çıkacak olan Fenerbahçe, 31 Ocak'ta FFP için UEFA ile masaya oturacak. Yönetim 2 Şubat'ta ise Divan Kurulu'nda ter dökecek.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de kader haftası!
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27 Ocak 2019 08:32
Futbol takımının tarihinin en kötü dönemini geçirmesi Fenerbahçe'de tüm dengeleri altüst etti. Geçtiğimiz Haziran ayında göreve gelen Ali Koç yönetimi, eleştiri oklarını üstüne çekmeye başlarken önümüzdeki 7 gün sarı-lacivertliler için kader haftasına dönüştü.

Düşme hattındaki sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de yarın Yeni Malatya ve 1 Şubat'ta Göztepe ile sahasında oynayacağı karşılaşmalardan alacağı sonuçlar kritik bir önem taşıyor.

DİVAN ATEŞLİ GEÇECEK

BU maçlardan çıkacak sonuçlar takımın ateş hattındaki durumunu belirleyeceği gibi Ali Koç ve ekibine yönelen tepkileri de etkileyecek.

31 Ocak'ta UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşması çerçevesinde masaya oturacak olan Başkan Koç, 2 Şubat'ta yapılacak Divan Kurulu'nda da sert eleştirilerle karşı karşıya kalabilir. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Ne yaparsak yapalım FFP'ye uyamayacağız" demişti.

 

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