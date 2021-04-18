Fenerbahçe'de kader adamı: Harun Tekin!

Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetinde kaleci Harun Tekin yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de kader adamı: Harun Tekin!
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18 Nisan 2021 21:03
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında Başakşehir maçında kaleyi devralan Harun Tekin, karşılaşmanın kader oyuncusu oldu.

Deneyimli kaleci, Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen'e yaptığı müdahalenin ardından önce penaltı yaptırdı, ardından topun başına gelen Edin Visca'nın penaltısında gole izin vermedi.

Harun Tekin penaltının dışında da karşılaşmada 4 önemli pozisyonda gole izin vermedi.

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Penaltılardaki başarısıyla öne çıkan Harun Tekin, böylece kalede olduğu 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek önemli bir istatistiğe de imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, 2014-15'ten bu yana en çok penaltı kurtaran oyuncu konumunda da yer aldı.



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