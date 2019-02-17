Fenerbahçe'de kabus gibi 5 maç

1 / 23 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

Süper Lig'de 22 haftada 24 puan toplayan Fenerbahçe sıradaki 3 maçından kaç puan alır?



⇁Beşiktaş (D)

⇁Rizespor

⇁Başakşehir (D) pic.twitter.com/Gjv2F8Qdzq



— Sporx (@sporx) 17 Şubat 2019

Son olarak Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak 15. sıraya gerileyen Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor.Fenerbahçe'de zorlu periyot ise Salı günü Zenit maçıyla başlayacak.Rusya deplasmanından sonra Fenerbahçe sırasıyla Beşiktaş deplasmanına çıkacak, ikinci yarının çıkış yapan takımı Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir'le deplasmanda oynayacak. Sivasspor'u Saracoğlu'nda ağırlayacak.Sarı lacivertliler bu karşılaşmaları kayıpsız geçerek yeni bir başlangıç planlıyor