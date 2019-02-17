  •  
    Ve Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe için kehaneti!
  •  
    Trabzonspor tarihi bir servet kazanmaya hazır
  •  
    G.Saray'daki ÇARE belli! Terim: "Dön artık evlat"
  •  
    Beşiktaş'ın hedefindeki "Yeni Schweinsteiger..."
  •  
    Arabistan, Bafe Gomis'e İKİ BEDEN küçük geldi!..

Fenerbahçe'de kabus gibi 5 maç

Son olarak Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak 15. sıraya gerileyen Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor.

Fenerbahçe'de kabus gibi 5 maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 13:48
Son olarak Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak 15. sıraya gerileyen Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor.

Fenerbahçe'de zorlu periyot ise Salı günü Zenit maçıyla başlayacak.

Rusya deplasmanından sonra Fenerbahçe sırasıyla Beşiktaş deplasmanına çıkacak, ikinci yarının çıkış yapan takımı Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir'le deplasmanda oynayacak. Sivasspor'u Saracoğlu'nda ağırlayacak.

Sarı lacivertliler bu karşılaşmaları kayıpsız geçerek yeni bir başlangıç planlıyor

1 / 23
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için