Fenerbahçe'de Jose Sosa kulübeye çekildi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Jose Sosa'yı Malatyaspor maçında kulübeye çekti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Jose Sosa kulübeye çekildi
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12 Aralık 2020 18:07
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçında Jose Sosa hamlesi yaptı.

Genç teknik adam, Arjantinli oyuncuyu kulübeye çekerek orta saha üçlüsünü Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'tan oluşturdu.

Son 3 maça ilk 11'de başlayan ve bu sezon 10 maçta 628 dakika alan Jose Sosa, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SADIK ÇİFTPINAR İLK 11'DE

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in cezalı, Mauricio Lemos'un da sakatlığı nedeniyle stoperde tercih Sadık Çiftpınar oldu.

Ligde sadece 32 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor karşısında ilk kez 11'de görev aldı.





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