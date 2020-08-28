Fenerbahçe'de Jose Sosa ilk maça yetişmeyebilir!

Fenerbahçe'de henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan yeni transfer Jose Sosa'nın Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Jose Sosa ilk maça yetişmeyebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 12:31
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, ailesiyle birlikte İspanya'da tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Arjantinli yıldızın eşi Carolina Alurralde, 24 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosa, eşiyle birlikte toplam 14 gün karantina altında kalacak.

Henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun, ligin ilk haftasındaki Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için