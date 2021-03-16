Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi

Fenerbahçe'nin, sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin Erol Bulut'la ilgili alacağı karara çevrilmişti. Sarılacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı. Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanabilir.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, gelecek sezon için tecrübeli teknik direktör Joachim Löw'ün kapısını çaldı.2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde, EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 61 yaşındaki teknik adama, sarı-lacivertli yönetimin teklif götürdüğü iddia edildi.1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi