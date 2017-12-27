  •  
    Premier Lig'in en iyisi Cenk oldu! Büyük onur..
  •  
    Fenerbahçeli yıldız isim şampiyonluk sözü verdi
  •  
    İşte Fernandes çılgınlığı! Menajeri de açıkladı!..
  •  
    Galatasaray'ın gözdesi için flaş bir hamle geldi
  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..

Fenerbahçe'de Janssen şoku! Sözleşmesinde var...

Fenerbahçe, kadroyu güçlendirmek için çalışma yaparken İngiltere'den gelen şok bir haberle sarsıldı.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de Janssen şoku! Sözleşmesinde var...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2017 08:38
Tottenham, Hollandalı oyuncusunu ara transfer döneminde geri istedi. İngilizler'in bu konudaki güvencesinin, sözleşmeye koydukları, "Ocak ayında geri çağırabiliriz" maddesi olduğu öğrenildi. Yönetim şimdi Tottenham'lı yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

Vincent Janssen, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son oyuncu olmuştu. Hollandalı forvet belki gol yollarında beklenen katkıyı sağlamadı. Ancak mücadeleci futboluyla Aykut Kocaman'ın sistemindeki en önemli parça haline geldi. Kocaman, zaman zaman sakatlığı tam iyileşmemesine rağmen öğrencisini 11'de görevlendirdi. Teknik heyet ve yönetim, ocak ayında yapılacak transferler için mesai harcarken, Janssen konusunda İngiltere'den gelen haberle büyük bir şok yaşadı.

Tottenham'ın, 23 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralasa da sözleşmeye, "Ocak ayında geri çağırma hakkına sahibiz" maddesi koydurduğu kaydedildi.

Janssen destek verecek

Londra ekibinin şimdi bu maddeyi kullanma kararı aldığı ve Fenerbahçe Yönetimi'ne gerekli bilgilendirmeyi yaptığı iddia edildi. Bu beklenmedik gelişme, Sarı-Lacivertliler'de tüm planları alt üst etti. Yönetim, Tottenham'lı yetkililerle temasa geçerek bu karardan geri adım atmalarını sağlayama çalışıyor. Fenerbahçe cephesi, her fırsatta çok mutlu olduğunu açıklayan Janssen'in de bu konuda kendilerine destek vermesini bekliyor.

Tottenham'la sorunlu ayrıldı

Hollandalı yıldız, geçtiğimiz yaz Tottenham ile sorunlar yaşamıştı. Önce Chelsea'nin lisanslı ürünlerini satan dükkandan alışveriş yaparken görüntülenen Vincent Janssen, bu nedenle büyük tepki çekmişti. 23 yaşındaki forvet daha sonra kulübünün kendisini Brighton'a gönderme talebini geri çevirmiş ve kadro dışı kalmıştı. Türkiye'de transfer döneminin, Avrupa'nın diğer liglerinden daha geç kapanması sayesinde Janssen, Fenerbahçe'ye gelmişti.

Napoli'ye satılabilir

Tottenham Menaceri Pochettino, Llorente'yi transfer ettikten sonra Janssen'i gözden çıkarmıştı. Ancak İspanyol forvetin ilk yarı performansı büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu nedenle Arjantinli teknik adamın Janssen'i geri istediği kaydedildi. Bir diğer iddiaya göre ise Napoli, Milik'in sakatlanması sonrası 23 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Tottenham'ın İtalyan ekibiyle anlaşma sağladığı, bu nedenle Vincent Janssen'i geri çağırıp bu takıma satacağı öne sürüldü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
Volkswagen Passat
SIFIRDAN FARKSIZ PASSAT 2011 1.4 TSİ TUR
74.900 TL
Volkswagen Passat
SIFIRDAN FARKSIZ PASSAT 2011 1.4 TSİ TUR
74.900 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için