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Fenerbahçe'de Janssen göreve hazır

Soldado, Karabük karşısında hayal kırıklığı yarattı. Janssen'den gelen güzel haber teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.

Fenerbahçe'de Janssen göreve hazır
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20 Aralık 2017 12:03
Aykut Kocaman'ın bu sezon forvetteki bir numaralı tercihi Vincent Janssen olmuştu. Soldado sonradan oyuna girip etkili bir futbol sergilese de Kocaman'ı Janssen'den vazgeçirememişti. Hollandalı futbolcu, son dönemde sakatlık sorunu yaşadı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, Bursa deplasmanında tam hazır olmasa da tercihini yine Janssen'den yana kullandı ancak 23 yaşındaki golcü bu karşılaşmada yine sakatlandı. Karabük mücadelesinde takımını yalnız bırakan golcü oyuncu Janssen'den müjdeli haber geldi.

Genç futbolcunun sağlık kurulu tarafından yapılan son kontrollerinde hem dizinde hem de ayağında hiçbir sıkıntı kalmadığı tespit edildi. Ağrıları da geçen Janssen, hocasından görev bekliyor. Aykut Kocaman, zorlu Konya deplasmanında 11 için Hollandalı öğrencisini hazırlayacak.

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