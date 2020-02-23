Fenerbahçe'de Jailson yine penaltı yaptırdı!

Fenerbahçe'nin son dönemde stoperde oynayan futbolcusu Jailson, kötü performansını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Sporx.com
Fenerbahçe'de Jailson yine penaltı yaptırdı!
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23 Şubat 2020 23:13
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Galatasaray maçında yaptığı penaltıyla takımının 2. golü yemesine neden oldu.

Kadıköy'deki son maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında 2 penaltıya neden olan Brezilyalı stoper, derbide de rakiplerinin beyaz noktaya gitmesine sebebiyet verdi.

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