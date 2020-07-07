Fenerbahçe'de Jailson 'herkesi' çıldırttı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği oynadığı maça stoper bölgesinde başlayan Jailson maçın ilk 20 dakikasında üst üste yaptığı üç kritik hatanın ardından Tahir Karapınar tarafından orta sahaya çekildi.



Serdar Aziz'in yokluğunda maça stoper bölgesinde başlayan Jailson, ilk 20 dakikada ceza sahası içerisinde %100 gole sebebiyet veren üç kritik hataya sebep oldu.



Oyuna müdahale eden sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Tahir Karapınar, Jailson'u orta sahaya alarak; Ozan Tufan'ı stoper bölgesine çekti.



Tahir Karapınar maçtan önce yaptığı açıklamada, Jailson'a güvendiklerini ve Brezilyalı futbolcunun Serdar Aziz'in yokluğunu doldurabileceğini dile getirmişti.



Fenerbahçe'de bu sezon Ozan Tufan ilk kez bir maçta stoper olarak görev alırken; sarı-lacivertli takım ligdeki son 8 maçında da üst üste aynı stoper ikilisi ile mücadele edemedi. Fenerbahçe'de bu sezon stoper mevkisinde oynayan futbolcular ise şöyle;



Zanka - Jailson

Serdar Aziz - Jailson

Serdar Aziz -Zanka

Falette - Serdar Aziz

Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar

Luiz Gustavo - Serdar Aziz

Adil Rami - Zanka

Luiz Gustavo - Jailson

Falette - Gustavo

Falette - Jailson

Falette - Ozan Tufan



