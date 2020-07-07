Fenerbahçe'de Jailson 'herkesi' çıldırttı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği oynadığı maça stoper bölgesinde başlayan Jailson maçın ilk 20 dakikasında üst üste yaptığı üç kritik hatanın ardından Tahir Karapınar tarafından orta sahaya çekildi.
Serdar Aziz'in yokluğunda maça stoper bölgesinde başlayan Jailson, ilk 20 dakikada ceza sahası içerisinde %100 gole sebebiyet veren üç kritik hataya sebep oldu.
Oyuna müdahale eden sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Tahir Karapınar, Jailson'u orta sahaya alarak; Ozan Tufan'ı stoper bölgesine çekti.
Tahir Karapınar maçtan önce yaptığı açıklamada, Jailson'a güvendiklerini ve Brezilyalı futbolcunun Serdar Aziz'in yokluğunu doldurabileceğini dile getirmişti.
Fenerbahçe'de bu sezon Ozan Tufan ilk kez bir maçta stoper olarak görev alırken; sarı-lacivertli takım ligdeki son 8 maçında da üst üste aynı stoper ikilisi ile mücadele edemedi. Fenerbahçe'de bu sezon stoper mevkisinde oynayan futbolcular ise şöyle;
Zanka - Jailson
Serdar Aziz - Jailson
Serdar Aziz -Zanka
Falette - Serdar Aziz
Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar
Luiz Gustavo - Serdar Aziz
Adil Rami - Zanka
Luiz Gustavo - Jailson
Falette - Gustavo
Falette - Jailson
Falette - Ozan Tufan
Serdar Aziz'in yokluğunda maça stoper bölgesinde başlayan Jailson, ilk 20 dakikada ceza sahası içerisinde %100 gole sebebiyet veren üç kritik hataya sebep oldu.
Oyuna müdahale eden sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Tahir Karapınar, Jailson'u orta sahaya alarak; Ozan Tufan'ı stoper bölgesine çekti.
Tahir Karapınar maçtan önce yaptığı açıklamada, Jailson'a güvendiklerini ve Brezilyalı futbolcunun Serdar Aziz'in yokluğunu doldurabileceğini dile getirmişti.
Fenerbahçe'de bu sezon Ozan Tufan ilk kez bir maçta stoper olarak görev alırken; sarı-lacivertli takım ligdeki son 8 maçında da üst üste aynı stoper ikilisi ile mücadele edemedi. Fenerbahçe'de bu sezon stoper mevkisinde oynayan futbolcular ise şöyle;
Zanka - Jailson
Serdar Aziz - Jailson
Serdar Aziz -Zanka
Falette - Serdar Aziz
Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar
Luiz Gustavo - Serdar Aziz
Adil Rami - Zanka
Luiz Gustavo - Jailson
Falette - Gustavo
Falette - Jailson
Falette - Ozan Tufan